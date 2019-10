Japani sekaisin voimakkaan taifuunin lähestyessä – odotettavissa tuhotulvia, jättievakuointeja, lentokaaos ja ehkä Skotlannin rugbyliiton oikeustoimia

Yli puolelle miljoonalle evakuointikäsky

Tokioon odotetaan puolta metriä sadetta vuorokaudessa

Tokioon on ennustettu 24 tunnin sademääräksi noin puolta metriä. Vielä enemmän sadetta on saamassa Tokain alue Tokion länsipuolella. Puuskittaisten myrskytuulten ennakoidaan puhaltavan jopa 60 metriä sekunnissa.

Lähes 2000 lentoa peruttu

Tiedossa on myös liikennekaaos. Lähes 2000 lentoa on peruttu, joista 260 on kansainvälisiä lentoja. Myös monet luotijunayhteydet Tokiosta on peruttu, ja monet ruokakaupat ovat suljettuina.