Supertähti syyttää Disneylandia rasismista – "Häpeällistä"

Brasilian maajoukkueen ja FC Barcelonan tähtipelaaja Raphinha on syyttänyt Disneylandia rasismista. Raphinhan mukaan yksi Pariisin teemapuiston maskoteista sivuutti hänen poikansa, mutta antoi halin "kaikille valkoisille lapsille".

Raphinha, 28, julkaisi Instagram-tilillään sarjan videoita, joissa hänen poikansa Gael näyttää jäävän toistuvasti huomiotta Disneylandin maskotin toimesta.

Videolla Disneylandin hahmo halaa useita lapsia, mutta Raphinhan poika jää tyystin ilman huomiota. Gaelia rohkaistaan lähestymään maskottia, mutta maskotti nousee ylös ja kävelee pois.

Pieni poika yrittää edelleen saada maskotin huomion, ennen kuin sukulainen hakee hänet pois ja vie Gaelin tämän Disneylandin työntekijän luokse. He käyvät lyhyen keskustelun, mutta sen jälkeen Gaelin seurassa oleva sukulainen kävelee pois tyytymättömän näköisenä.

– Teidän työntekijänne ovat häpeällisiä. Teidän ei pitäisi kohdella ihmisiä näin, varsinkaan lapsia. Teidän pitäisi tehdä lapset onnellisiksi, ei sivuuttaa heitä. Mieluummin sanon "sivuuttaa" kuin mitään muuta. Häpeällistä, Raphinha tilitti.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

Ballon d'Or -ehdokas syytti maskottia siitä, että tämä oli tahallaan jättänyt hänen poikansa huomiotta tämän ihonvärin vuoksi.

– Ymmärrän työntekijöiden väsymyksen, mutta miksi kaikki valkoiset lapset saivat halauksia mutta poikani ei? Vihaan teitä, Disneyland. Hän halusi vain tervehtiä ja halata. Onneksenne hän ei asiaa ymmärrä. Tuo työntekijä on paskamainen, Raphinha jatkoi.

Pariisin Disneyland, joka houkuttelee vuosittain noin 12 miljoonaa kävijää, ei ole vielä vastannut jalkapallotähden syytöksiin.

Raphinha itse ei ollut tuolloin perheensä kanssa, koska hän on Brasilian maajoukkueen mukana maajoukkuetauon aikana.

Bracelonan tähtihyökkääjä pelasi avauskokoonpanossa, kun Brasilia voitti Chilen 3–0-lukemin MM-karsinnoissa perjantaina. Hänen odotetaan pelaavan myös tiistain ystävyysottelussa Etelä-Koreaa vastaan.