Harry Kane on mielettömässä maalivireessä. Bayern Münchenin englantilaistähti viimeisteli jo kauden 20. maalinsa keskiviikkoillan Mestarien liigan ottelussa Club Bruggea vastaan.
Kane vei Bayernin ottelussa 2–0-johtoon, kun peliä oli alle vartti pelattuna. Kanella on näin ollen 20 maalia kasassa vain 12 pelattuun otteluun tällä kaudella, kun sekä Bundesliiga, Saksan cup että Mestarien liiga otetaan laskuihin.
Tilastokeskus Opta kertoo, että Kane on saavuttanut Bayernin paidassa 20 maalin rajapyykin nopeammin kuin Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo koskaan omille seuroilleen kauden alusta laskien.
Messi on yltänyt samaan maalimäärään parhaillaan 17 ottelussa kolmella eri kaudella, kun taas Ronaldo 13 ottelussa kaudella 2014-15.