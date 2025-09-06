Cristiano Ronaldo tööttäsi hirmulaakin – hurja ennätys paisuu

Cristiano Ronaldo iski kaksi maalia Armeniaa vastaan MM-karsintaottelussa, kun Portugali otti voiton lukemin 5–0.
Ronaldo vei ensin joukkueensa 2–0-johtoon ensimmäisellä puoliajalla, kun hän pääsi tuikkaamaan pallon keskityksestä maaliin. 40-vuotias taituri osoitti toisen puoliajan alussa, että potkutekniikka on edelleen hallussa, sillä hänen toinen maalinsa oli todella komea.
Ronaldo sai pallon kuudentoista rajan ulkopuolella ja pyssytti vastustamattomasti pelivälineen voimalla Armenian vahdin ulottumattomiin. Ronaldon maalilla Portugali meni 4–0-johtoon.
Voit katsoa Ronaldon komean 4–0-maalin jutun ylälaidan videolta. Hänen toinen maalinsa on katsottavissa jutun alla.
Portugali oli täysin ylivoimainen Armeniaa vastaan. Ronaldon lisäksi joukkueen maaleista vastasivat Joao Felix kahdesti ja Joao Cancelo kertaalleen.
Ronaldo on nyt iskenyt maajoukkueessa yhteensä 140 maalia, mikä on miesten ennätys. Seuraavana kaikkien aikojen maaottelumaalien listalla on Lionel Messi 114 osumalla.
Ronaldolla on myös hyvä putki menossa Portugalin paidassa. Hän on iskenyt maalin lusitaanien neljässä edellisessä ottelussa.
Portugalille Armenia-ottelu oli vasta MM-karsintojen ensimmäinen. Sen edellinen ottelu on kesäkuulta, jolloin se juhli Kansojen liigan voittoa.
1:23