Cristiano Ronaldo tööttäsi hirmulaakin – hurja ennätys paisuu

1:28img Cristiano Ronaldon toinen maali Armenian verkkoon on komeaa katsottavaa.
Julkaistu 06.09.2025 20:53
Toimittajan kuva
Eren Gürler

eren.gurler@mtv.fi

@ErenGee

Cristiano Ronaldo iski kaksi maalia Armeniaa vastaan MM-karsintaottelussa, kun Portugali otti voiton lukemin 5–0.

Ronaldo vei ensin joukkueensa 2–0-johtoon ensimmäisellä puoliajalla, kun hän pääsi tuikkaamaan pallon keskityksestä maaliin. 40-vuotias taituri osoitti toisen puoliajan alussa, että potkutekniikka on edelleen hallussa, sillä hänen toinen maalinsa oli todella komea. 

Ronaldo sai pallon kuudentoista rajan ulkopuolella ja pyssytti vastustamattomasti pelivälineen voimalla Armenian vahdin ulottumattomiin. Ronaldon maalilla Portugali meni 4–0-johtoon.

Voit katsoa Ronaldon komean 4–0-maalin jutun ylälaidan videolta. Hänen toinen maalinsa on katsottavissa jutun alla.

Portugali oli täysin ylivoimainen Armeniaa vastaan. Ronaldon lisäksi joukkueen maaleista vastasivat Joao Felix kahdesti ja Joao Cancelo kertaalleen.

Ronaldo on nyt iskenyt maajoukkueessa yhteensä 140 maalia, mikä on miesten ennätys. Seuraavana kaikkien aikojen maaottelumaalien listalla on Lionel Messi 114 osumalla. 

Ronaldolla on myös hyvä putki menossa Portugalin paidassa. Hän on iskenyt maalin lusitaanien neljässä edellisessä ottelussa.

Portugalille Armenia-ottelu oli vasta MM-karsintojen ensimmäinen. Sen edellinen ottelu on kesäkuulta, jolloin se juhli Kansojen liigan voittoa.

1:23img

Lisää aiheesta:

Erling Haaland junttasi hurjan pommin – näin syntyi kaksi komeaa osumaa EM-karsinnoissa"Aivan älytöntä" – Cristiano Ronaldon Mestarien liiga -maali villitsi välittömästiCristiano Ronaldo teki huimaa EM-historiaa! Portugali selvitti alun haasteensa tyylilläCristiano Ronaldo teki Cristiano Ronaldon juttuja – EM-karsintapelistä yhden miehen show!Cristiano Ronaldo särki 62 vuotta vanhan ennätyksen – meni rikki jo neljännellä peliminuutillaPogban tykki toi Ranskalle voiton - Belgialla ja Portugalilla murskajaiset
JalkapalloCristiano RonaldoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Jalkapallo