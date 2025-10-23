Mestarien liigan kahden suuren kohtaaminen Real Madridin ja Juventuksen välillä päättyi keskiviikkoiltana espanjalaisseuran 1–0-voittoon. Chelsea möyhensi samaan aikaan Ajaxin.
Ottelun ratkaisijaksi nousi kauden ensimmäisen maalinsa viimeistellyt Jude Bellingham. 22-vuotias englantilaistähti riensi ensimmäisenä Vinicius Juniorin tolppalaukaukseen ja ohjasi sen varmasti maalin suulta tyhjiin.
Katso maali ylälaidan videolta.
Ottelun ensimmäinen puoliaika mentiin tasaisesti ilman täysosumia. Kylian Mbappe vastasi avausjakson ainoasta loistopaikasta, mutta Juventus-vahti Michele Di Gregorio onnistui venyttämään pallon tielle.
Hetki ennen Real Madridin 1–0-maalia Dusan Vlahovic pääsi läpiajoon, mutta Thibaut Courtois venytti komeasti serbikärjen laukauksen tielle.