Liverpool palasi tyylillä voittojen tielle neljän peräkkäisen tappion jälkeen, kun se päihitti Eintracht Fankfurtin 5–1 vieraissa Mestarien liigassa.
Liverpoolin ottelu alkoi kammottavalla tavalla. Hollantilaispuolustaja Jeremie Frimpong loukkaantui ja joutui jättämään kentän, minkä jälkeen Frankfurt siirtyi 1–0-johtoon pelin 25. minuutilla.
Rasmus Kristensen vastaanotti pallon rangaistusalueen oikealla reunalla, mistä hän tälläsi pallon tarkasti vasempaan alakulmaan.
1:29Liverpoolilta heikko startti – Frankfurt johtoon Saksassa