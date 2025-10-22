Helsingin Jalkapalloklubin voitoton taival jalkapallon Veikkausliigassa sai keskiviikkona jatkoa surkuhupaisalla tavalla. HJK putosi käytännössä mitalikamppailusta, kun Seinäjoen Jalkapallokerho haki maalikarkeloissa dramaattisen 4–3-voiton.
HJK on pelannut liigan mestaruussarjan eli ylemmän jatkosarjan kaikki kuusi otteluaan ilman voittoa. Se näytti olevan jo tulossa, kun SJK:n Stephen Obileye pukkasi epäonnekseen pallon omaan maaliin ja HJK:n johdoksi 3–2 pelin 86. minuutilla.
Sen jälkeen SJK iski kuitenkin lisäajalla kahdesti. Maalintekijöinä Armaan Wilson ja ottelun viimeisestä hyökkäyksestä pallon sisään niitannut Olatoundji Tessilimi.
SJK nousi kolmanneksi ohi Ilveksen, kun sarjakautta on neljä kierrosta jäljellä. SJK on sarjan kärjessä olevaa KuPSia kolme pistettä jäljessä.
HJK on jäänyt mitalisijoista jo seitsemän pistettä. HJK on kymmenen pisteen päässä KuPSista.
– Ihan käsittämätöntä puolustamista. Sanaton fiilis, HJK:n Ville Tikkanen murehti Ruutu+:n haastattelussa.
Ennen Obileyen omaa maalia vierailija SJK kävi kaksi kertaa johdossa Jeremiah Strengin ja Valentin Vargasin tekemillä maaleilla.
HJK:n nostivat tasoihin Benjamin Michel ja toisella puoliajalla vaihdosta kentälle tullut Teemu Pukki, joka osui tolppien väliin rangaistuspotkusta.