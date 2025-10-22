Englantilaisseura Manchester City jätti keskiviikkona surunvalittelut kannattajansa perheelle. City-fani kuoli Espanjassa ennen joukkueen tiistai-illan Mestarien liigan vierasottelua Villarrealia vastaan.
Manchester City kertoi olevansa hyvin suruissaan kannattajansa menehtymisestä.
– Kaikki seurassa välittävät osanottonsa hänen perheelleen, ystävilleen ja kannattajatovereilleen tänä vaikeana hetkenä, City kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Manchester Evening News -lehti kertoi kannattajan olleen hyvin rakastettu fani ja iältään 35-vuotias. Lehden mukaan tämä majaili monen muun City-fanin ohella Benidormissa noin 200 kilometrin päässä Villarrealista. Ystävä löysi hänet kuolleena tiistain vastaisen yön varhaistunteina.
City voitti ottelun 2–0 Erling Haalandin ja Bernardo Silvan maaleilla.