Superpesis-kohu oikeusturvalautakuntaan – kurinpitopäätöstä muutettiin jälkikäteen, liitto vaikenee

Naisten Superpesiksessä pelaava Manse PP on vienyt Saaga-Angelia Raudasojalle langetetun pelikiellon Urheilun oikeusturvalautakuntaan.
Lue myös: Kohutilanteessa loukkaantunut tähtipelaaja sivussa – Jussittarille raju takaisku
Lue myös: Kuohuttaneeseen tilanteeseen ratkaisu – tamperelaisten tähtipelaaja pelikieltoon
Raudasojalle tuomittiin pelikielto sunnuntaina pelatun Manse PP–Jussittaret-ottelun tapahtumista. Raudasoja törmäsi ottelussa Jussittarien Riikka Polson kanssa, ja Polso vietiin loukkaantuneena sairaalaan tutkimuksiin.
Ottelun pelituomari Jari-Matti Ollila teki sinällään sääntöjen mukaisen tulkinnan, että Polso esti tilanteessa Raudasojaa, mutta Jussittaret teki ottelun jälkeen asiasta tutkintapyynnön.
Pesäpalloliiton alainen Kilpailutoiminnan ohjausryhmä (KOR) tiedotti Raudasojan pelikiellosta tiistaina.
Aamulehti kuitenkin uutisoi tänään aamulla Manse PP:n laatineen liitolle vastineen, jossa seura vaati tarkempia perusteluja pelikiellolle. Seuran mukaan liitolla oli vastausaikaa tänään kello 12:een saakka, ja mikäli pelikieltoa ei kumottaisi, Manse PP tekisi kurinpitopäätöksestä valituksen Urheilun oikeusturvalautakuntaan.
– Meille tuli Urheilun oikeusturvalautakunnasta ennen kyseistä ajankohtaa kiireellinen vastauspyyntö. Ilmoitimme Manselle, että kun asia on edennyt jo ennen kyseistä toiveaikaa, emme vastineeseen enää vastaa, vaan vastaamme virallisen vastauspyynnön mukaisesti oikeusturvalautakunnalle, KOR:n jäsenenä kurinpitopäätöstä tekemässä ollut Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Miika Rantatorikka kertoo MTV Urheilulle.
Lue myös: Kommentti: Sairaalaan viety tähtipelaaja maksoi kohtuuttoman hinnan – lajipäättäjille jäi yksi ainoa vaihtoehto
KOR:lle toimittamassaan vastineessa Manse PP Aamulehden mukaan kyseenalaisti, mihin sääntökohtaan Raudasojan pelikielto perustui. Rantatorikan mukaan rangaistus on määritelty kurinpitomääräysten mukaisesti.
– Kurinpitomääräyksien pykälissä kaksi ja kolme on määritelty soveltamisalaa, jonka mukaan voidaan määräyksiä antaa. Sen mukaisesti sieltä on rangaistus annettu.
– Siinä päätöksessä, joka on toimitettu, on kaikki oleellinen, tarpeelinen ja ymmärrettävä tieto päätöksestä, päätöksen perusteista ja rangaistuksesta.
Tapauksessa on ilmennyt kuitenkin myös erikoisia piirteitä, sillä alkuperäisen kurinpitopäätöksen sanamuotoja on muutettu.
Esimerkiksi Superpesiksen verkkosivuilla yhä luettavana olevassa tiedotteessa todetaan, että Raudasojan "olisi pitänyt nähdä" edessään liikkuva Polso.
Tulospalvelusta tällä hetkellä löytyvässä kurinpitopäätöksessä kuitenkin todetaan, että Raudasojan "on tullut nähdä" edessään liikkuva Polso.
Ainakin minä tulkitsen uuden sanamuodon olevan alkuperäistä tuomitsevampi. Miksi sanamuotoja on muutettu jälkikäteen?
– En osaa ottaa tuohon asiaan kantaa, Rantatorikka sanoo.