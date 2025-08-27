Kohutilanteessa loukkaantunut tähtipelaaja sivussa – Jussittarille raju takaisku

Sunnuntaina naisten Superpesiksen toisessa välieräottelussa loukkaantunut Riikka Polso ei ole Seinäjoen Jussittarien kokoonpanossa, kun joukkue kohtaa tänään kotonaan Manse PP:n.

Polso loukkaantui toisen välieräottelun toisen jakson ensimmäisessä ulkovuorossa törmättyään rajusti Manse PP:n Saaga-Angelia Raudasojan kanssa. Tapaus on herättänyt viime päivinä erittäin paljon keskustelua, sillä Raudasoja oli tilanteessa niin sanottu takaetenijä, jonka vastuulla on lähtökohtaisesti väistää palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa.

Säännöistä löytyy kuitenkin myös tulkintaohje, jonka nojalla pelituomari Jari-Matti Ollila katsoi Polson estäneen Raudasojaa eikä päinvastoin.

Manse PP teki tilanteen jälkeen syntyneestä ajolähdöstä kolme juoksua ja nousi ottelussa voittoon. Sen myötä Jussittaret on sarjassa tappiolla 0–2 ja pelaa näin tänään kotikentällään jo selkä seinää vasten.

Jussittaret teki sunnuntain ottelun jälkeen Polson ja Raudasojan välillä nähdystä tilanteesta tutkintapyynnön, ja Pesäpalloliiton kurinpitotoimikunta päätyi eilen langettamaan Raudasojalle yhden ottelun pelikiellon.

Myöskään Raudasojaa ei siis ole merkattu tämän päivän kokoonpanoihin.

Aamulehti kuitenkin uutisoi aamulla Manse PP:n laatineen liitolle vastineen, jossa seura vaatii tarkempia perusteluja pelikiellolle. Seuran mukaan liitolla on vastausaikaa tänään kello 12:een saakka. Mikäli pelikieltoa ei kumota, Manse PP tekee valituksen Urheilun oikeusturvalautakunnalle.

Kakkosnumero hihassaan pelaavien pelaajien poissaolo on molemmille joukkueille kova isku. Polso oli runkosarjassa koko Superpesiksen toiseksi tehokkain ykköstilanteen purkaja, Raudasoja puolestaan voitti etenijätilaston.