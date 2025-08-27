Kohutilanteessa loukkaantunut tähtipelaaja sivussa – Jussittarille raju takaisku

1.05398299
Riikka Polso loukkaantui naisten Superpesiksen välierien toisessa ottelussa Manse PP:tä vastaan.Elmeri Elo / All Over Press
Julkaistu 27.08.2025 10:32
Toimittajan kuva

Mikko Hyytiä

mikko.hyytia@mtv.fi

Sunnuntaina naisten Superpesiksen toisessa välieräottelussa loukkaantunut Riikka Polso ei ole Seinäjoen Jussittarien kokoonpanossa, kun joukkue kohtaa tänään kotonaan Manse PP:n.

Lue myös: Kuohuttaneeseen tilanteeseen ratkaisu – tamperelaisten tähtipelaaja pelikieltoon

Lue myös: Kommentti: Sairaalaan viety tähtipelaaja maksoi kohtuuttoman hinnan – lajipäättäjille jäi yksi ainoa vaihtoehto

Polso loukkaantui toisen välieräottelun toisen jakson ensimmäisessä ulkovuorossa törmättyään rajusti Manse PP:n Saaga-Angelia Raudasojan kanssa. Tapaus on herättänyt viime päivinä erittäin paljon keskustelua, sillä Raudasoja oli tilanteessa niin sanottu takaetenijä, jonka vastuulla on lähtökohtaisesti väistää palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa.

Säännöistä löytyy kuitenkin myös tulkintaohje, jonka nojalla pelituomari Jari-Matti Ollila katsoi Polson estäneen Raudasojaa eikä päinvastoin.

Manse PP teki tilanteen jälkeen syntyneestä ajolähdöstä kolme juoksua ja nousi ottelussa voittoon. Sen myötä Jussittaret on sarjassa tappiolla 0–2 ja pelaa näin tänään kotikentällään jo selkä seinää vasten.

Jussittaret teki sunnuntain ottelun jälkeen Polson ja Raudasojan välillä nähdystä tilanteesta tutkintapyynnön, ja Pesäpalloliiton kurinpitotoimikunta päätyi eilen langettamaan Raudasojalle yhden ottelun pelikiellon.

Myöskään Raudasojaa ei siis ole merkattu tämän päivän kokoonpanoihin.

Aamulehti kuitenkin uutisoi aamulla Manse PP:n laatineen liitolle vastineen, jossa seura vaatii tarkempia perusteluja pelikiellolle. Seuran mukaan liitolla on vastausaikaa tänään kello 12:een saakka. Mikäli pelikieltoa ei kumota, Manse PP tekee valituksen Urheilun oikeusturvalautakunnalle.

Kakkosnumero hihassaan pelaavien pelaajien poissaolo on molemmille joukkueille kova isku. Polso oli runkosarjassa koko Superpesiksen toiseksi tehokkain ykköstilanteen purkaja, Raudasoja puolestaan voitti etenijätilaston.

Lue myös: Vakava vaaratilanne Tampereella nostatti raivoisan kohun – tuomarileiri tyrmää esillä olleen väitteen: "Ei pidä paikkaansa"

Lisää aiheesta:

Välieräottelun kohutilanteeseen ratkaisu – tamperelaisten tähtipelaaja pelikieltoonKommentti: Sairaalaan viety tähtipelaaja maksoi kohtuuttoman hinnan – lajipäättäjille jäi yksi ainoa vaihtoehtoNyt jysähti: JymyJussit ulos Superpesiksestä – "Vaatinut tarkkaa harkintaa"MTV Urheilun tiedot: Kohuseura Manse PP kaappasi supernimen uudeksi pelinjohtajakseen – riita Toni Kohosen kanssa yhä päälläMTV Urheilun tiedot: Toni Kohosella ja Manse PP:n seurajohdolla ilmiriita – kiistaa työtavoista, henkilövalinnoista ja sopimuksen pituudestaSuperpesis-huutelusta paljastui mullistava uusi tieto – "Kiistatonta"
PesäpalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Pesäpallo