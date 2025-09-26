Naisten Superpesiksessä pelaava Joensuun Maila tiedottaa tehneensä 2+1-vuotiset sopimukset päättyneellä kaudella SM-hopeaa Porin Pesäkarhuissa voittaneiden Emilia Linnan ja Johanna Pirskasen kanssa.

Linna, 27, pelasi kahdeksan edellistä kautta Porissa ja voitti sinä aikana seitsemän SM-mitalia (2–3–2). Oulun Lippo Junioreiden kasvatti opiskelee Joensuussa.

Hänen pelipaikkansa ulkona on kakkosvahti, ja sisällä valtaosa urasta on mennyt numeroilla 4–5. Viime kaudella Porissa Linnalla oli hihassaan numerot kolme ja neljä. Pääasiallinen tilanne, kakkostilanne, hoitui runkosarjassa 82 prosentin tehoilla. Myös kotiutusprosentti 76 oli tilannemäärä huomioiden sarjan eliittiä.

Siilinjärveltä lähtöisin oleva Pirskanen, 22, palaa Joensuuhun kahden Porin-kauden jälkeen. Niistä jälkimmäinen tuotti tänä vuonna uran ensimmäisen SM-mitalin. Pirskanen pelasi Porissa pääasiassa kakkoskopparina ja sisäpelissä etenijäjokerina tai numerolla yksi. Nollatilanteessa jo vuosia sarjan eliittiin lukeutuneen Pirskasen kärkilyöntiprosentti ykköstaipaleella on ollut kolmella viime kaudella sarjan paras (85–75–81).

Jo alkuviikosta JoMa tiedotti tehneensä yksivuotisen sopimuksen oman kasvattinsa Eeva Mäki-Maukolan, 30, kanssa. Etenkin loistavana ulkopelaajana tunnettu Mäki-Maukola pelasi kahdeksan edellistä kautta Jyväskylän Kirittärissä ja voitti sinä aikana neljä Suomen mestaruutta ja yhteensä viisi SM-mitalia (4–1–0). Mäki-Maukola pelaa ulkona kakkosvahtina tai kakkospolttajana, ja sisäpelissäkin hän hoiteli päättyneellä kaudella ykköstilannetta 63 prosentin varmuudella.

Tämän lisäksi huhuissa JoMaan on liitetty niin ikään Kirittärissä viime vuodet pelannut Mari Mantsinen, jonka jyväskyläläisseura hyvästeli jo aiemmin. Mantsinen, 30, on kolminkertainen (2018, 2020, 2022) Vuoden lukkari.

Kauden 2019 päätteeksi naisten Superpesikseen noussut JoMa ei kuuden viime kauden aikana ole pelannut kertaakaan välierissä, mutta nyt tehdyillä hankinnoilla seura nousee heittämällä jo mitalisuosikkien joukkoon. Päättyneellä kaudella joukkue sijoittui runkosarjassa seitsemänneksi, mutta taipui puolivälieräkarsinnoissa Vaasan Mailattarille suoraan kahdessa ottelussa.