Välieräottelun kohutilanteeseen ratkaisu – tamperelaisten tähtipelaaja pelikieltoon

Manse PP:n Saaga-Angelia Raudasoja on asetettu yhden ottelun peli- ja toimitsijakieltoon.

Raudasojan pelikielto on seurausta MansePP:n ja Seinäjoen Jussittarien toisen välieräottelun törmäystilanteesta. Pesäpalloliiton kurinpitotoimikunta katsoi Raudasojan olleen väistämisvelvollinen tilanteessa, jossa hän törmäsi Jussittarien Riikka Polson kanssa.

Törmäys tapahtui toisen jakson ensimmäisellä sisävuorolla Raudasojan ollessa etenemässä ykköspesältä kakkospesälle. Polso lähti tavoittelemaan Mansen Virpi Hukan lyöntiä, jolloin pelaajien juoksulinjat kohtasivat ja törmäsivät rajusti yhteen. Polso loukkaantui tilanteessa ja hänet kuljetettiin lopulta sairaalaan saamaan hoitoa.

Ottelun tuomaristo tulkitsi videotarkastelun jälkeen Polson estäneen tilanteessa Raudasojaa, ja Manse pääsi jatkamaan peliä syntyneestä palottomasta ajolähtötilanteesta.

Lopulta ottelu päättyi Mansen voittoon kotiutuslyöntikilpailussa. Tamperelaiset johtavat välieräsarjaa voitoin 2–0.

Kurinpitäjän pöydälle tapauksen vei Jussittaret. Seinäjokisten näkemyksen mukaan Raudasojan olisi tullut tilanteessa väistää palloa tavoitellutta Polsoa.

Pesäpalloliiton kurinpitotoimikunta katsoi tiistaina antamassaan päätöksessä Raudasojan olleen väistämisvelvollinen tilanteessa. Päätöksessään toimikunta tosin toteaa estämissäännön olevan "myös tulkinnanvarainen".

– Arvioitavana olevassa tilanteessa kyseisen pelipaikan ulkopelaaja liikkuu ennakkoon, pallon suuntaan aktiivisesti, ollen näin palloa tavoitteleva ulkopelaaja. Pallon mennessä Polson ohitse hänen aktiiviseen ulkopelisuoritukseen liittyvä liikkeensä jatkuu edelleen. Raudasoja etenee 1–2-pesävälillä katsoen lyönnin suunnan ja kääntää katseensa takaisin etenemissuuntaan, jolloin on perusteltua todeta, että Raudasojan olisi pitänyt nähdä edessään liikkuva Polso, jolloin hänen olisi kuulunut, pesäpallon sääntökirjan §22 mukaisesti väistää ulkopelaajaa, perusteluissa todetaan.

Ottelun lopputulos jää ennalleen. Raudasoja on pelikieltonsa vuoksi sivussa joukkueiden kolmannesta välieräottelusta, joka pelataan keskiviikkona Seinäjoella.

Kurinpitotoimikunnan päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.