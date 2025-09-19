Sotkamon Jymy ja Manse PP kohtaavat tänään miesten Superpesiksen kolmannessa finaalissa Sotkamossa. Selkä seinää vasten 0–2-tappioasemassa oleva kotijoukkue joutuu tulemaan toimeen ilman kaikkien aikojen lyöjäkuningasta Roope Korhosta.

Jymyn jokerikolmikon muodostavat tämänhetkisten kokoonpanotietojen mukaan Kasperi Vehkaoja, Elmeri Purmonen ja Vertti Veittikoski.

Korhosen poissaolo olisi Jymylle valtava takaisku, sillä joukkue on tuskaillut kahdessa ensimmäisessä finaalissa erityisesti juuri kotiuttamisen kanssa.

Viimeiset yhdeksän vuotta Jymyn kymppipaitaa kantanut Korhonen, 44, on sivussa mitä ilmeisimmin loukkaantumisen vuoksi. Korhonen löi viime viikonlopun toisessa finaalissa Tampereella vain kahdesti, eikä häntä nähty toisella jaksolla mailan varressa kertaakaan.

Ennätykselliset 14 Suomen mestaruutta urallaan voittanut Korhonen johtaa syksyn pudotuspelien lyöjätilastoa tehoilla 2+21, mutta ruuti on ollut viime aikoina märkää. Kolmessa viime pelissä Korhonen on jäänyt kokonaan ilman lyötyjä juoksuja.

Vastaavaa putkea pudotuspelivaiheessa ei ollut ennen tätä nähty kertaakaan sen jälkeen, kun Korhonen teki lopullisen läpimurtonsa Jymyn superpesismiehistöön vuonna 2002.

Tämän syksyn 11 pudotuspeliottelussa Korhosen kotiutusprosentti on 38,33 – tilannemäärä huomioiden hänen koko uransa heikoin pudotuspeleissä.

Jymy on pelannut superpesisottelun ilman Korhosta viimeksi 30.6.2016. 2000-luvun ainoat Jymy-finaalit ilman Korhosta ovat puolestaan syksyn 2000 kolmas ja viimeinen finaaliottelu sekä syksyn 2001 kolmen ottelun finaalisarja.

Lopullinen vahvuus Korhosen pelaamiseen saadaan kello 15, sillä kokoonpanot on ilmoitettava viimeistään 60 minuuttia ennen ottelun alkamista.