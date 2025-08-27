Nyt puhuu seurapomo: kohuttu tähtipelaaja halusi itse puhdistaa maineensa – kurinpitokäsittelyssä erikoisia piirteitä

Manse PP:n puheenjohtaja Matti Helimo kertoo MTV Urheilulle seuran vieneen Saaga-Angelia Raudasojan pelikiellon Urheilun oikeusturvalautakunnalle pelaajan aloitteesta. Pelikieltoa koskevassa käsittelyssä on useita erikoisia piirteitä.

Raudasoja törmäsi sunnuntaina pelatussa naisten Superpesiksen toisessa välieräottelussa kakkostaipaleella Jussittarien Riikka Polsoon, joka loukkaantui. Pelituomari Jari-Matti Ollila tulkitsi Polson syyllistyneen tilanteessa estämiseen.

Manse PP voitti ottelun, ja Jussittaret teki tilanteesta tutkintapyynnön kurinpitoon.

Pesäpalloliiton alainen Kilpailutoiminnan ohjausryhmä (KOR) langetti Raudasojalle tiistai-iltana yhden ottelun pelikiellon, jonka vuoksi hän on sivussa tänään pelattavasta kolmannesta välierästä. Myöskään Polso ei ole joukkueensa kokoonpanossa.

Manse PP teki liitolle vastineen KOR:n langettamasta pelikiellosta, jossa seura vaati sen kumoamista tai muuten asia vietäisiin menettelyohjeiden mukaisesti Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

KOR:n jäsenenä toimiva Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Miika Rantatorikka kertoi aiemmin MTV Urheilulle Manse PP:n vieneen asian eteenpäin jo ennen liitolle antamaansa aikarajaa.

– Aika usein (kurinpito)päätöksissä on valitusohje, mutta nyt oli vain viittaus Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Olimme sinne yhteydessä. He totesivat, että kyllähän liiton olisi pitänyt tarjota pelaajalle tosiasiallinen mahdollisuus antaa vastine, Manse PP:n puheenjohtaja Helimo sanoo.

Liiton kurinpitomääräyksissä lukee, että "kurinpitopäätös annetaan viimeistään 24 tuntia ennen seuraavan ottelun alkua". Manse PP:n tapauksessa tämä takaraja oli tiistaina kello 17, mutta Helimo kertoo saaneen tiedon pelikiellosta vasta kello 19.16. Asiaa koskeva vierallinen tiedote julkaistiin vasta hieman myöhemmin.

– Joukkue oli tehnyt jo viimeistelyharjoitukset ja muut, ja sitten kokoonpano muuttuu. Suomen parhaaksi valittu pelaaja jää pois.

– Olimme liittoon yhteydessä, että asia otettaisiin arvioitavaksi, sillä oikeusturvalautakunnan käsittelyssä kestää oma aikansa. Miika Rantatorikka ei vastannut enää illalla puhelimeen, eikä soittanut takaisin eikä kuitannut viestejä, joita laitoimme. Ei meillä ollut syytä olettaa, että asia palaisi käsittelyyn, ja pelaaja halusi viedä asian eteenpäin. Pelaajalla on siihen täysi oikeus ja tosi hyvät perusteet.

Helimon mukaan tapauksen käsittelyssä oli muutakin erikoista.

– Manseahan ei missään vaiheessa virallisesti informoitu. Missään vaiheessa prosessia minulle ei tullut tietoa, että tällainen on käynnissä. Kuulin siitä muuta kautta, ja Saagalta oli kysytty tästä.

Kurinpitomääräysten mukaan kurinpitoelimen tulee toimittaa selvityspyyntö seuran yhteyshenkilöksi ilmoitetulle henkilölle, jonka velvollisuus on toimittaa se viipymättä edelleen kurinpitomenettelyn kohteena olevalle henkilölle.

– Mitään yhteydenottoa ei ole tullut. En tiedä, mitä kautta se on Saagalle tullut. Olen laittanut tiedon, että minä olen yhteyshenkilö näissä asioissa. Kurinpitopäätöksen sain, mutta sitä tietoa en, että tällainen käsittely on tulossa. Sen kuulin ihan muuta kautta.

Liiton tulospalvelussa Manse PP:n yhteyshenkilöinä mainitaan seuran entinen toiminnanjohtaja Tero Rantalainen ja operatiivinen johtaja Elli Iso-Tuisku.

– Olen laittanut liittoon viestin, ja se on tallessa, että kaikilta seuran tiedotus- ja sähköpostilistoilta entinen toiminnanjohtaja Tero Rantalainen pois ja minut tilalle. Kyllä Miika on sen tiennyt, että minä olen se henkilö. Ei siitä ole kahta puhetta, koska tulihan itse kurinpitopäätöskin minulle.

MTV Urheilu ei tavoittanut Rantatorikkaa asiaa koskien. Rantatorikka ei aiemmin osannut kommentoida, miksi Raudasojan kurinpitopäätöksen sanamuotoja oli muutettu jälkikäteen.

"Kukaan ei tee tuollaista tahallaan"

Helimo sanoo Raudasojan lähteneen viemään asiaa eteenpäin, koska haluaa puhdistaa oman maineensa. Raudasoja julkaisi pelikiellon julkistamisen jälkeen Instagramin tarinat-osiossa lyhyen kirjoituksen, jossa hän avasi tältä osin omia tuntojaan.

– Tässä on ollut paljon ikävää naljailua ja panettelua. Pelaajalle on tärkeintä maineen puhdistus. Minun mielestäni hänen maineensa ei mennyt, sillä jokainen, joka näkee sen tilanteen, tietää, ettei siinä ajassa ole mitään mahdollisuutta reagoida. Seuralle sillä ei ole väliä, sillä meidän silmissämme hän ei ole toiminut moitittavasti. Tämä on todella valitettava vahinko, jollaista emme koskaan toivo. Kukaan ei tuollaista tee tahallaan.

Helimo viittaa myös liiton tuomaripäällikön Joona Tervosen Ylelle maanantaina antamiin lausuntoihin.

– Päivää aikaisemmin tuomarijohtaja on julkisesti linjannut, että pelaaja on toiminut täysin pelisääntöjen mukaan.

Seurana Manse PP kokee tärkeäksi nostaa esiin myös Polson.

– Kuulimme iloisen uutisen maanantaina Jussittarien kautta, että Riikka Polso voi olosuhteisiin nähden hyvin. Sehän on meille tärkeä asia. Hän on muistaakseni yhden meidän pelaajamme serkkukin vielä. Totta kai se on tärkein asia, että hän on kunnossa.