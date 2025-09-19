Tamperelainen Manse PP on pesäpalloilun miesten Superpesiksen Suomen mestari voitoin 3–0. Se kukisti kolmannessa SM-finaalissa vieraissa Sotkamon 1–0 (1–1, 6–4).
Manse PP sijoittui runkosarjassa viidenneksi, Sotkamo toiseksi. Sotkamo kukisti Manse PP:n viime vuoden finaalisarjassa.
Mestaruus on Manse PP:lle miehissä sen seurahistorian toinen. Ensimmäinen tuli vuonna 2021.
Manse PP voitti Suomen mestaruuden tänä vuonna myös naisten Superpesiksessä. Edellisen kerran sama seura on juhlinut sekä miesten että naisten Suomen mestaruutta vuonna 1994. Tuolloin tempussa onnistui Oulun Lippo.