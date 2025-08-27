Urheilun oikeusturvalautakunta teki ratkaisunsa Superpesiksen kohutapauksessa

Urheilun oikeusturvalautakunta kumosi Saaga-Angelia Raudasojan saaman yhden ottelun pelikiellon.

Päätös koski Raudasojalle asetettua pelikieltoa, joka tuli sunnuntaisessa välierässä tapahtuneesta törmäyksestä Riikka Polson kanssa. Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksen myötä Raudasoja on vapaa pelaamaan illan ottelussa ja Manse PP on nimennyt hänet kokoonpanoonsa.

Pesäpalloliiton alainen Kilpailutoiminnan ohjausryhmä langetti Raudasojalle eilen tiistaina yhden ottelun pelikiellon sunnuntaina Jussittaria vastaan pelatun toisen välieräkohtaamisen tapahtumista.

Raudasoja törmäsi toisen jakson ensimmäisessä vuorossa Jussittarien Riikka Polson kanssa kakkostaipaleella sillä seurauksella, että Polso loukkaantui ja joutui jättämään ottelun kesken.

Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua erityisesti siksi, että sääntökirjasta löytyy niin Raudasojan kuin Polson syyllistäviä kohtia.

Pykälän 22 alla todetaan yksiselitteisesti, että "etenevän kärjen takana etenevän sisäpelaajan on väistettävä palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa". Raudasoja oli tilanteessa sääntökirjan tarkoittama takaetenijä.

Hieman myöhemmin sääntökirja kuitenkin erittelee erilaisia estämiseen liittyviä tulkintoja, ja tässä häirinnän ja estämisen muodoksi mainitaan muun muassa "ulkopelaajan törmääminen etenevän kärjen takana etenevään sisäpelaajaan tilanteessa, jossa hänellä ei ole mahdollisuuksia saada palloa kiinni siten, että hän pystyisi polttamaan jonkin etenijöistä". Polso oli kyllä ensimmäisessä sääntökohdassa tarkoitettu "palloa tavoitteleva ulkopelaaja", mutta hänellä ei sunnuntain tilanteessa ollut realistista mahdollisuutta palon tekemiseen.

Pelituomari Jari-Matti Ollila tulkitsi tilannetta jälkimmäisen sääntökohdan mukaan.