Kommentti: Sairaalaan viety tähtipelaaja maksoi kohtuuttoman hinnan – lajipäättäjille jäi yksi ainoa vaihtoehto

Naisten Superpesiksen toisessa välieräottelussa Manse PP:n ja Seinäjoen Jussittarien välillä sattui voimakkaita tunteita ja keskustelua herättänyt yhteentörmäys, joka johti huippupelaaja Riikka Polson loukkaantumiseen. Tapaus alleviivasi karulla tavalla sitä, mikä sääntökirjassa on pielessä, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Tampereella pelatun toisen välierän luonne muuttui täysin toisen jakson ensimmäisessä sisävuorossa.

Avausjakson hävinneen Manse PP:n Virpi Hukka suuntasi etutilanteessa varsilyöntinsä keskipussiin, ja kakkosella ollut kärkietenijä Kiira Kautto lähti juoksemaan kohti kolmospesää, ykkösellä ollut takaetenijä Saaga-Angelia Raudasoja kohti kakkospesää. Hukka itse hylkäsi kotipesän turvan ja lähti kohti ykköspesää.

Jussittarien ulkokentästä palloa lähti tavoittelemaan Riikka Polso, jonka juoksu suuntautui kohti kakkostaipaleella ollutta Raudasojaa. Kaksikko törmäsi voimalla toisiinsa, ja Polso jäi makaamaan kentän pintaan. Jussittarien pelaajat juoksivat välittömästi joukkuekaverinsa luokse, ja Kaupin stadionilla kuulutettiin lääkäriä paikalle.

Kului kuusi pitkää minuuttia, kunnes Polso käveli avustettuna omin jaloin pois kentältä.

Pelituomari Jari-Matti Ollila tarkisti tilanteen videolta ja tulkitsi Polson estäneen Raudasojaa. Peliä jatkettiin Manse PP:n palottomalla ajolähdöllä.

Jussittarien ykköspelinjohtaja Erno Tuomainen oli kauniisti sanottuna suunniltaan. Tunteet eivät olleet laantuneet vielä ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteenkaan mennessä, varsinkaan, kun Manse PP teki pian tärskyn jälkeen kolme juoksua, voitti toisen jakson lisäksi koko ottelun.

– Kyllä mä ihmettelen, että vaikka muissa lajeissa tulee tilanteen ulkopuolella pääkontaktia, niin ei siellä sanota vain, että ”harmillinen juttu”, Tuomainen puhisi ja viittasi Ollilan sanoihin pelinjohtajille pidetyssä puhuttelussa.

– Meillä on nyt pelaaja, jolla on hampaat kurkussa ja nenä vinossa, niin sitten vain tullaan, että ”hamillinen juttu”, ja tilanteet jatkuvat – eikä mitään. On tämä kyllä naurettavaa touhua.

Jussittaret kertoi jo sunnuntai-iltana Polson olevan sairaalahoidossa, ja tänään aamulla seura tiedotti kaiken olevan ”olosuhteisiin nähden hyvin”.

On kuitenkin mahdollista, ettei runkosarjassa huippuhyvillä prosenteilla ykköstilannetta purkanut Polso ole kokoonpanossa, kun joukkueet kohtaavat kolmannen kerran keskiviikkona Seinäjoella ja Jussittaret on eilisen tappion myötä selkä seinää vasten.

Kommentointi tapauksen ympärillä on ottanut kierroksia myös sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla. Syyttävä sormi on osoittanut niin Ollilan, Raudasojan kuin Polson suuntaan, vaikka todellisuudessa syylliset löytyvät jostain aivan muualta.

Ylen mukaan Jussittaret on lisäksi tehnyt tapauksesta tutkintapyynnön Pesäpalloliiton kurinpitoelimelle.

Kaksi päinvastaista sääntökohtaa

Pesäpalloa pelattiin pitkään niin, että takaetenijä oli vastaavissa tilanteissa aina velvollinen väistämään ulkopelaajaa, mutta nykyään säännöt ovat tältä osin huomattavasti monimutkaisemmat, ja siksi niitä on syytä purkaa kohta kohdalta.

Estämisen todetaan ensinnäkin olevan ”tarkoitukseton tai tarkoituksellinen teko, jolla pelaaja häiritsee vastapelaajan aktiivista pelitekoa”.

Estämistilanteita koskeva sääntökirjan pykälä 22 jatkuu tämän jälkeen seuraavasti:

Sekä sisä- että ulkopelaajan on väistettävä niin, että vastapelaaja voi suorittaa esteettä aktiivisen peliteon. Ulkopelaajan on väistettävä sisäpelaajaa, ellei ulkopelaajalla ole pallo hallussaan tai mahdollisuutta saada sitä haltuunsa sallituin keinoin ennen kyseistä hetkeä.

Pelkästään tämän perusteella olisi helppo sanoa, että Polso toden totta syyllistyi Raudasojan estämiseen.

Mutta.

Näiden kahden virkkeen jälkeen seuraa vielä kolmaskin:

Kuitenkin etenevän kärjen takana etenevän sisäpelaajan on väistettävä palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa.

Eli se olikin siis Raudasoja, joka esti Polsoa eikä päinvastoin?

Ei ihan niinkään.

Estämistilanteita koskevasta osiosta nimittäin löytyy vielä erikseen erilaisia tulkintaohjeita ja lisäksi listaus, johon on nostettu yleisimpiä häirinnän ja estämisen muotoja.

Niistä toiseksi viimeinen kuuluu:

Ulkopelaajan törmääminen etenevän kärjen takana etenevään sisäpelaajaan tilanteessa, jossa hänellä ei ole mahdollisuuksia saada palloa kiinni siten, että hän pystyisi polttamaan jonkin etenijöistä.

Tv-kuvien perusteella on hyvin todennäköistä, että Polso tuskin olisi saanut poltettua ketään Manse PP:n etenijöistä, ja tämän vuoksi Ollila sinällään perustellusti katsoi hänen estäneen Raudasojaa.

On silti virheellistä väittää, ettei Polso olisi ollut tilanteessa "palloa tavoitteleva" pelaaja, sillä ainakaan sääntökirja ei aseta pallon tavoittelulle minkäänlaisia ehtoja ja välipelaajana Polsolla oli kaikki syyt lähteä pallon perään.

Yksinkertaisuus kunniaan

Vaikka ottelun lopputuloksesta purnaaminen on täysin turhaa, Polson kohtalon on syytä herättää lajipäättäjät. Sääntöihin on syytä tehdä mahdollisimman pikainen muutos.

Vastaavan kannanoton esitti aiemmin tänään muun muassa pesäpalloilijoiden pelaajayhdistys Joukkueurheilijat ry.

Sunnuntai-illan ottelutallennetta ruutu ruudulta selaamalla käy ilmi, että Raudasoja ja Polso törmäsivät toisiinsa 1,16 sekuntia sen jälkeen, kun pallo oli lähtenyt lyöntivuorossa olleen Hukan mailasta. Uskallan täydellä varmuudella väittää, ettei kumpikaan törmäyksessä osallisena olleista – tai kukaan muukaan – ehtinyt tässä ajassa havainnoida sitä, minkälaiset mahdollisuudet Polsolla oli tehdä palo ja oliko hän näin ollen väistämisvelvollinen vai ei.

Eiväthän he ehtineet nähdä edes toisiaan.

Jos ja kun sääntöjen tarkoitus on helpottaa lajin hahmottamista ja luoda pelaajille raamit, joiden puitteissa he voivat turvallisesti hyödyntää osaamistaan, sääntökirjan laatijat ovat epäonnistuneet pahasti. Siksi takaetenemistä koskeva estämissääntö on viipymättä palautettava yksinkertaisempaan muotoon, joka kuuluu:

Etenevän kärjen takana etenevän sisäpelaajan on väistettävä palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa.

Kaikki muu on tarpeetonta, kunhan sääntökirjasta vastedeskin löytyy myös tämä kohta, joka nyt käynnissä olevassa keskustelussa tuntuu monilta unohtuneen:

Jos ulkopelaaja on turhaan sisäpelaajan tiellä tämän edetessä, saa sisäpelaaja vapaataivaloikeuden.