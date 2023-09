Suosikkiankkuri Jaakko Loikkanen palaa Asian ytimessä -ohjelmaan – ensimmäisenä tenttiin saapuu pääministeri Petteri Orpo

Odotettavissa on leikkauksia esimerkiksi asumistukeen. Toisaalta taas esimeriksi ansiotulojen verotukseen on luvassa pieniä kevennyksiä, samoin rakennusalalle voi olla luvassa tukitoimia.

– Hallituksilla on tapana perustella päätöksiään sillä, että ne on ”pakko” tehdä. Tosiasiassa yleensä on kysymys poliittisista valinnoista, ja näihin valintoihin pääministerin on kyettävä antamaan ymmärrettävät perustelut. Jotta pystyn näitä perusteluita vaatimaan, minun on tehtävä kotiläksyt mahdollisimman hyvin. Valmistautuminen on siis paljolti lukemista, ajattelua ja asioiden mittasuhteiden hahmottamista, uutisankkuri Jaakko Loikkanen kertoo ohjelmaan valmistautumisestaan.