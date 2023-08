Viiden jälkeen syyskausi alkaa – tätä kaikkea on luvassa

– Tarkoitus on, että menemme myös sinne syvään päätyyn, mutta annamme myös sitä viihdykettä. Jos ohjelman katsoo suorana viiden jälkeen, katsojan huomio ei välttämättä ole niin hyvin niissä raskaissa aiheissa vaan haluaa myös sitä kevyempää viihdettä, Ylönen arvelee.

– Saamme myös Jorma Uotiselta kommentit. Hän on tällä hetkellä kiinnostava, koska hänellä oli tämä valitettava sairauskohtaus ja kuulemme, miten hän on toipunut ja mitä hän ajattelee tulevasta TTK-kaudesta.

"Maailma on nyt aika kaoottinen"

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

Viiden jälkeen on tunnettu piinkovien ja tarkoin näkökulmitettujen aiheiden lisäksi lämminhenkisistä ja ihmislähtöisistä haastatteluista.

– Ohjelmalla on hyvä maine, mutta se ei tarkoita, että olisimme lässyjä. Teemme ystävällisesti ja ihmisiä kunnioittaen. Siitä olemme saaneet hirmuisesti positiivista palautetta, Koskinen-Papunen valaisee.

– Vaikka meillä on erikoishaastatteluissa koko kansan tuntemia nimiä, yritämme nostaa myös kiinnostavia tarinoita. Itsellekin tulee välillä yllätyksenä, että "vau!" kuinka kiinnostavaa sanottavaa tälläkin henkilöllä on, Ylönen lisää.

– Maailma on nyt aika kaoottinen, hirveästi tapahtuu ja meidänkin ohjelmamme on syksyn osalta täysin erilainen, koska ei voi tietää yhtään mitä tapahtuu. Tarvitsemme tällaista ohjelmaa, joka jäsentää ihmisille mikä on olennaista ja mistä kannattaa olla tietoinen. Selitetään ihmisille niitä aiheita, jotta hän voi hahmottaa maailmaa vähän paremmin, Ylönen päättää.