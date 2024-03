Koskettavia tarinoita, erikoishaastatteluita ja vinkkejä ruokapöytään – tätä kaikkea löydät MTV Katsomosta pääsiäisenä

MTV Uutiset tuottaa päivittäin paljon materiaalia Katsomoon. Uutistoimituksen väki antaa vinkkinsä ohjelmiin, joihin kannattaa tutustua. Osa ohjelmista saattaa vaatia MTV Katsomon tunnuksen luomista ja kirjautumista, mutta se on maksutonta.

Asian ytimessä

MTV Uutisten palkittu ajankohtaisohjelma, joka nimensä mukaisesti on asian ytimessä joka viikko.

Nyt on hyvä aika perehtyä koko kevätkauden jaksoihin ja dokumentteihin, jotka löydät täältä .

Sihvosen kanssa hallilla

Sihvosen kanssa hallilla on uudenlainen kiekkokeskusteluohjelma, jossa asiantuntijamme Petteri Sihvonen tarkkailee tarkkaan valitun SM-liigaseuran toimintaa arjessa.

Sarjan neljännessä jaksossa Sihvonen vierailee Mikkelissä, missä toistaiseksi viimeistä kauttaan Suomessa valmentava Olli Jokinen puhuu poikkeuksellisen suoraan valmentamisestaan ja myöntää suoraan, että on pelannut mediapeliä koko aikansa SM-liigavalmentajana.

Viiden jälkeen -erikoishaastattelut

Pääsiäisenä monella on aikaa hetkeksi irrottautua arjen kiireistä. Silloin Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelut tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden uppoutua kuuntelemaan kiinnostavien ihmisten ajatuksia hyvin monipuolisista aiheista.

Miksi Arman Alizad halusi kääntää katseensa nyt suomalaisnuorten käännekohtiin, millä tavalla raskaus on muuttanut Lappiin terveyskeskuslääkäriksi muuttaneen Anni Vuohijoe n ajatusmaailmaa, miksi entinen kulttuuriministeri Sampo Terho halusi käsitellä suurromaanissaan natsismin nousua ja tuhoa?

Kaikkiaan erikoishaastatteluja on tehty ohjelman historian aikana pian jo yhteensä 1 000 ja kaikki nämä löytyvät MTV Katsomosta !

Lyhyet@mtvuutiset

Halpa vastaan Kallis

Makuasioista voi aina kiistellä! Ja pääsiäinen, jos mikä on herkuttelun aikaa.

Halpa vs. kallis -ohjelmassa toimittajat Fanni Parma ja Petra Tuominen maistelevat eri tuoteryhmien elintarvikkeita ja pistävät ne paremmuusjärjestykseen. Onko mämmeissä oikeasti makueroja, mikä ruokakaupan maksamakkaroista on paras ja miten halpistuotteet pärjäävät kalliiden rinnalla, kun niitä maistellaan sokkona?

Google vs. Tähdet

Hyväntuulisessa Tähdet vs. google -ohjelmassa juontaja Iriz Silander tenttaa julkkishaastateltavilta vastaukset kaikista mielenkiintoisimpiin kysymyksiin. Prässiin ovat ensimmäisillä kausilla joutuneet niin menestysohjaaja Renny Harlin, Salkkarit-tähdet Maija-Liisa Peuhu ja Tiia Elg, tanssijalegenda Jorma Uotinen kuin presidenttiehdokkaatkin.

Google-kysymykset yllättävät usein jopa ohjelman tekijät – ja etenkin haastateltavat. Joka kaudella on nähty sekä naurua että totaalista hämmennystä On huikeaa nähdä, miten aitoja reaktioita haastateltavilta tulee, kun he näkevät oudoimmat kysymykset vasta kameroiden kuvatessa.