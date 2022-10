Näin Jaakko Loikkanen päätyi uutisankkuriksi – paljastaa, millaisista haastatteluista tulee yleensä aina palautetta

MTV:n uutisankkuri ja omaa Asian ytimessä -ohjelmaa luotsaava Jaakko Loikkanen on tanssinut itsensä suomalaisten sydämiin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa yhdessä tanssiparinsa Ansku Bergströmin kanssa.

Monet poliitikot vaikeimpia haastateltavia

Loikkanen on kertonut seitsemän vuoden ajan suomalaisille päivän tärkeimmät uutiset. Loikkanen myöntää, että jokainen suora uutislähetys jännittää, toiset enemmän ja toiset vähemmän.

– Monet poliitikot tulee tänne tv-studioon, oli se sitten uutis- tai ajankohtaishaastattelu, he tietävät paljonko aikaa on ja tietävät, kuinka aikaa pelataan. Välillä oikein hätkähtää, kun kysyn jonkun kysymyksen ja tajuan, kun poliitikko alkaa vastaamaan, että hänellä ei ole aikomustakaan vastata siihen, mitä kysyin.

– Sitten on pakko keskeyttää jossain vaiheessa. Keskeyttäminen on toimittajan tehtävä ja se on todella vaikea tehdä, ettei se ärsyttäisi ketään. Niinpä aina kun poliitikkoa tai ketä tahansa haastattelee ja keskeyttää hänet, siitä tulee negatiivista palautetta: miksi puhut päälle, miksi keskeytät.