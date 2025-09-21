Yksi kilpailija joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan kauden toisessa pudotuksessa.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toiset putoajat ovat nyt selvillä. Kisan joutuivat jättämään kesken Mira Luoti ja hänen tanssinopettajansa Anssi Heikkilä.

Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, jäi tämä tanssipari pisteissä viimeiseksi.

– Tässä on juontajakin vähän ihmeissään, Vappu Pimiä päivitteli tuloksen jälkeen.

– Mira, mitkä tunnelmat?

– Tämä oli hieno matka, Luoti sanoi lyhyesti.

