Presidentti Niinistö: "Venäjä sanoo olevansa sodassa lännen kanssa – me olemme osa länttä"

– Putin puhui sodasta länttä vastaan, mikä on laajennus aiempaan. Me olemme osa länttä ja nyt pitää lännessä pohtia, miten tähän vastataan.

16.26: Niinistö: minuun on jonkin verran vedottu Euroopassa, että olisin yhteydessä Putiniin. Olen kuitenkin joutunut toteamaan, että siinä ei olisi voitettavaa. Se on tullut selväksi, että sikäläistä omaatuntoa tyydyttää vain Yhdysvaltojen kanssa neuvottelu.

16.21: Niinistö: en näe sellaista tilannetta, että sota olisi laajentumassa Ukrainan ulkopuolella. Eskalaatio on tapahtumassa vertikaalisesti, laadullisella puolella. Venäjä on käyttämässä Ukrainassa kovempaa aseistusta, mikä tarkoittaa siviilien kärsimystä.

16.17: Niinistö: Putin puhui sodasta länttä vastaan, mikä on laajennus aiempaan. Me olemme osa länttä ja nyt pitää lännessä pohtia, miten tähän vastataan.

16.15: Niinistö: ydinaseiden kohdalla, joihin Putin puheessaan viittasi, nousee kysymys, onko se bluffia vai ei. Tuntien Putinin ajattelua, hän ei ole tappion myöntäjä. Se tekee tästä arvaamattoman tilanteen. Silti en usko, että ydinaseisiin päädytään. Mutta on selvää, että Venäjällä on esimerkiksi kemiallisia aseita ja tuhoavampia pommeja, joita ei ole vielä käytetty.

16.07: Niinistö: Suomi on pitänyt itsepintaisesti kiinni asevelvollisuudesta jopa silloin kuin sitä on ihmetelty.

16.03: Niinistö: Putin on pistänyt all in. Putinin puheessa on Niinistön mukaan kaksi oleellista tekijää: liikekannallepano, joka heijastaa heikosti mennyttä sotatointa, ja toisena asiana kansanäänestysten kiirehtiminen Ukrainan separatistialueilla ja siihen liittyen näiden alueiden liittäminen Venäjään.