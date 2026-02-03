SDP:n kansanedustajat päättävät tänään, jatkaako Tytti Tuppurainen eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Eduskunnan kevätistuntokausi alkaa tänään ja kansanedustajat valitsevat eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiehet, ja eduskuntaryhmät johtonsa.

Istuntokauden aloitusta värittää häirintäkohu, joka on vellonut etenkin SDP:n ympärillä. Mielenkiinto kohdistuukin siihen, saako SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen jatkaa tehtävässä puolueen ympärillä velloneen kuohunnan vuoksi ja saako hän mahdollisesti vastaehdokkaan.