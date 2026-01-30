Kumpula-Natrin kerrotaan huutaneen alaisilleen, kertoo Iltalehti.
SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri sanoo, ettei tunnista itseään Iltalehden uutisesta, jossa hänen entiset alaisensa kertoivat epäasiallisesta käytöksestä.
Kumpula-Natri kirjoittaa asiasta Instagram-tilillään.
Kumpula-Natri oli vuosia meppinä Euroopan parlamentissa.
Kumpula-Natri kirjoittaa, että jotkut uutisjutussa nimettöminä esiintyvistä avustajista ovat kokeneet huonoa oloa työssään. Hän haluaa esittää heille vilpittömät pahoittelunsa.
Iltalehti haastatteli seitsemää Kumpula-Natrin entistä alaista. Heistä viisi kertoi epäasiallisesta käytöksestä, kuten huutamisesta ja vähättelystä.
Kumpula-Natri kieltää huutaneensa töissä.