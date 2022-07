THL:n Salminen: Koronapandemia on nyt koronaendemia – "Tänä vuonna rokotusten ansiosta on saattanut säästyä jopa 10 000 henkeä"

MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä, joka on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta.

Koronapandemiasta on siirrytty koronaendemiaan. Endemia aiheuttaa toistuvia epidemioita, joihin liittyy kausivaihtelua. Endemiaa esiintyy kaikkialla maailmassa ja sen ilmaantuvuus vaihtelee.

– Jos on saanut suositellut annokset, voi olla hyvillä mielin, eli suoja on silloin hyvä.

Sairaalaan joutumisen riski on vähentynyt huomattavasti ja osastohoitojaksoja on työikäisillä vähemmän kuin aiemmin, tämä on merkki siitä, että rokotteet toimivat, Salminen kertoo.