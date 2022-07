MTV Uutisten kysely: Koronarajoitukset taas käyttöön, jos tilanne pahenee? Näin suomalaiset vastaavat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehottanut varautumaan uuteen korona-aaltoon ensi syksynä.

Koronatoimet jakavat eri ikäisiä

– Olen ravintoloitsija, joten toivottavasti ei. Tietysti aina terveys edellä mennään. Toivotaan, että virus on muuttunut tarpeeksi miedoksi, ja ihmiset sairastavat normaalin flunssan, ja riskiryhmät ja vanhemmat saavat rokotukset.

Koronatoimista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) arvelee, että kyselytuloksissa näkyy se, että korona on vaarallisin ikäihmisille.

– Tämä on täysin ymmärrettävää. Riski kuolla koronaan on yli 80-vuotiaalle yli 300 kertaa suurempi kuin alle 50-vuotiaalle. Tämä näkyy myös tässä kyselyssä.

THL:n mukaan koronatartunnoista noin 11 prosenttia on todettu yli 60-vuotiailla. Koronaan kuolleista sen sijaan 94 prosenttia on ollut yli 60-vuotiaita.

Lindén ei kiristäisi koronatoimia

Myös Lindén pitää nykyisiä toimia riittävinä, vaikkakin koronapositiivisten sairaalapotilaiden määrä on noussut heinäkuun alkuun verrattuna.

– Vaikka meillä on tartuntoja, potilaita sairaaloissa ja kuolemantapauksia, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että toimenpiteet ovat oikeanlaiset suhteessa tilanteeseen. Neljännet rokotukset ovat juuri alkamassa laajemmin, mikä on kenties merkittävin asia, Lindén sanoo.

Lindénin mukaan kynnys uusille koronarajoituksille ensi syksynä on korkea.

Niinistölle paras arvosana

– Se (arvosana) on samaa luokkaa kuin muilla STM:n virkamiehillä ja edellisellä ministerillä. Tietenkin poliitikot yleensä joutuvat ottamaan vastaan kritiikin. Tämä on ollut aika hankala kevät. Meillä on ollut omikron-aalto, paljon ikäihmisten kuolemia, eikä kuitenkaan rajoituksia voimassa, Lindén kommentoi saamaansa arvosanaa.