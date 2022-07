Ministeri Lindénin mukaan koronan poistamisesta yleisvaarallisten tautien listalta keskustellaan syksyllä

– Riippuu aika paljon siitä, minkälainen variantti syksyllä jyllää. Voi olla vaarallisempi, kuin nykyinen omikron, mutta todennäköisesti se on lievempi ja silloin rajoitusten poistaminen on mielekästä.

– Tartuntatautilakiin on kirjattu, että karanteeniin ja eristykseen määräämisen edellytys on, että tauti, jonka takia määrätään karanteeniin on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, hän kertoo.