Suomi unohti miellyttämisen tarpeen Euroviisuissa ja osui kultasuoneen – Käärijän suosio on viisuasiantuntijan mukaan täysin ennenkuulumatonta

Suomen euroviisuedustajan ympärillä ei ole koskaan ollut samanlaista kansainvälistä ennakkosuosiota ja innostusta kuin Käärijän kohdalla tänä vuonna. Tämän vaikutelman vahvistaa euroviisuasiantuntija Anna Muurinen, joka on ollut viisufani 1980-luvulta saakka.

– Tämä on ihan käsittämätöntä, mitä tässä on tapahtunut, Muurinen sanoo STT:lle.

– Aika moni nyt sanoo, että no, ainahan sitä Suomea hehkutetaan, mutta ei kyllä hehkuteta!

Cha cha cha -kappale ja Käärijän valloittava artistipersoona rallienglanteineen ovat villinneet faneja niin sosiaalisessa mediassa kuin viisujen ennakkobileissä ympäri Eurooppaa. Faniäänestyksissä Käärijä on vienyt kärkisijoja tai tullut heti Ruotsin Loreenin taakse toiseksi.

– Käärijä on jo nyt niin rakastettu hahmo, että hän voisi halutessaan viettää loppuikänsä esiintyen euroviisuyleisölle, Muurinen uskoo.

"Kaikki katsovat suu auki, mitä tapahtuu"

Suomalaiseksi euroviisuksi Cha cha cha on Muurisen mielestä epätyypillinen.

Nyt tällaiset mietteet näyttävät unohtuneen, ja suomalaiset äänestivät viisuihin suomenkielisen, varmasti muista erottuvan kappaleen. Muurisesta omaehtoinen esitys on riemastuttava.

Toki kappale on myös rakennettu onnistuneesti niin, että jännite pysyy yllä loppuun asti, Muurinen kuvailee.

– Aika usein Euroviisu on kuultu jo minuutin kohdalla, mutta Cha cha chahan oikeastaan vasta alkaa silloin.

Ikityylikäs Ruotsi

Suurimpana esteenä Suomen viisuvoiton edellä näyttää olevan – yllätys, yllätys – Ruotsi. Kisan suurin ennakkosuosikki on ollut koko kevään jo kertaalleen viisut voittanut Loreen , jonka kappale Tattoo on taattua ruotsalaistavaraa: tyylipuhdas popkappale, jota tukee yksinkertainen mutta vaikuttava lavaste, jonka katto ja lattia muodostuvat led-näytöistä.

Ruotsi on kuitenkin joutunut tuotannollisista syistä pienentämään lavastettaan viisulavalle.

Suomen lavarakennelma taas on kasvattanut kokoaan Liverpooliin. Esityksessä uutta on ainakin valtava Käärijän siluetti sekä suuri laatikko, josta tanssijat vapautetaan.

Vedonlyöntikertoimissa Ruotsi on ollut pitkään kärjessä takanaan Suomi, ja muut edustajat ovat jääneet kauemmas taakse. Virallisten harjoitusten alettua Suomi on kuronut eroa pienemmäksi, mutta Ruotsi on edelleen edellä.