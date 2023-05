Käärijä lähtee viisufinaaliin voitonvarmana: "Älkää jännittäkö"

– Täällä on nyt aika monta kertaa tuo vedetty läpi, että kyllä se vapautuneisuus sieltä alkaa pikkuhiljaa tulemaan.

Käärijältä kysyttiin myös, kuinka voitonvarma hän on tällä hetkellä.

Lauantain finaalin jälkeen artistin suunnitelmissa on ainakin pari lasia shampanjaa.

"Minua vaan viedään täällä"

Takana on Suomen kannalta ennennäkemättömän jännittävä viisukevät, sillä Käärijä on yksi kilpailun suurista ennakkosuosikeista.

Pyöritys on ollut Liverpoolissa kovaa. Käärijän saapuminen Euroviisujen mediakeskukseen suomalaistoimittajien haastateltavaksi aiheutti heti pienen mediamylläkän artistin ympärille.

Haastatteluja on annettu Käärijän mukaan "varmaan kaikkiin mahdollisiin" medioihin. Kovin paljoa ei tiistain semifinaalin jälkeenkään ole ehtinyt levätä.

– Täällä on viety kuin pässiä narussa, mutta sen takia täällä ollaan. Täällä ollaan tekemässä duunia. Tämä ei ole mikään lomareissu, ei täällä olla hiekkakakuilla leikitty.

Käärijä huuma on vallannut Liverpoolin

Suomen on vallannut todellinen Käärijä-hurahdus. Artisti sanoo olevansa ihmisten innostuksesta kiitollinen.

– Suomalaiset ovat luoneet hypen. Minä olen ollut vaan tällainen sanansaattaja, ja he ovat pistäneet villitystä maailmalle eteenpäin.

– Mahtavaa, että jengi on lähtenyt tähän hullutukseen mukaan, mutta pieni pelisilmän käyttäminen ehkä olisi kiva.

Loreen kertoi mielipiteensä Käärijän euroviisukappaleesta – toimittaja kommentoi, millainen Ruotsin viisuedustaja on

Finaalin suurin kysymys suomalaisnäkökulmasta on, pystyykö Käärijä päihittämään suurimman ennakkosuosikin, Ruotsin Loreenin . Siinä missä Suomi tuo lavalle raakaa energiaa ja vapauttavaa hassuttelua, Ruotsin kappale Tattoo on hiottua poppia tyylikkäällä lavaesityksellä.

– Hänellä on yhtä lailla mahdollisuus voittaa kuin minullakin. Kaikki me olemme täällä voittamassa, Käärijä kommentoi.

Voiko takaa nousta yllättäjä?

Ammattilaisraatien pistemagneetiksi on potentiaalia myös esimerkiksi Espanjan Blanca Paloman modernilla, hypnoottisella flamencokappaleella.

Yleisöpisteiden kannalta hyvissä asemissa on myös esimerkiksi Kroatian Let 3, joka pääsee esiintymään toiseksi viimeisenä. Viisujen erikoisimpiin ja varmasti mieleenjäävimpiin kuuluva lavaesitys on diktaattoreita pilkkaava sodanvastainen kappale, jossa lauletaan traktoreista ja psykopaateista.