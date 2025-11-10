Käärijä vieraili Huomenta Suomessa 10. marraskuuta. Yhtäkkiä kesken lähetyksen sohville ilmestyi myös Häärijä.
Käärijä saapui Huomenta Suomen sohville maanantaina 10. marraskuuta kertomaan muun muassa ensi kevään jättikeikastaan. Hän esiintyy Helsingin Veikkaus Areenalla 23. toukokuuta 2026.
Yhtäkkiä kesken haastattelun Käärijän taustalle ilmestyi Häärijä.
– Kukas kaveri tämä on? juontaja Shahin Doagu ihmettelee.
– Se on tällainen vankilasta karannut Häärijä.
– Kuinka läheisiä te olette?
– Valitettavasti aika läheisiä, mutta yritämme välillä myös ottaa vähän etäisyyttä, Käärijä vastaa.