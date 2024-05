Paikallisväri korostuu Malmön Euroviisujen musiikkitarjonnassa: "Ruotsalaisten ammattieuroviisusäveltäjien ylivalta on vähentynyt"

Kroatian Baby Lasagna on yksi suurimmista ennakkosuosikeista. Rim Tim Tagi Dim -kappaletta ja esitystä on verrattu Käärijään paitsi musiikkityylin, myös esimerkiksi solistin puhvihihojen ja syväkyykkyjen vuoksi.

Paikallisväriä ja tuoreita yhdistelmiä

Ruotsalaistekijöiden poppia on aiemmin kuultu monien maiden viisukarsinnoissa ja edustuskappaleina. Nyt on kuitenkin Pajalan mukaan menossa trendi, jossa paikalliset tekijät ja musiikkityylit nousevat enemmän esiin.

Omanlaistaan musiikkityylien yhdistelyä edustaa Sveitsi, jonka edustajan Nemon The Code -kappaleessa kuullaan muun muassa räppiä ja oopperavaikutteita. Myös se on iso ennakkosuosikki.

– Monissa kappaleissa on sellaisia musiikillisia elementtejä, joista vielä joskus 10–15 vuotta sitten olisi ajateltu, että tämä on jotain avantgardea. Mutta nykyisin ne alkavat olla ihan valtavirtaa.

Tunkua kärkeen

Sveitsin, Kroatian ja Hollannin lisäksi kärkiveikkauksissa on pyörinyt tänäkin vuonna myös Ukraina, joka on yksi nykyeuroviisujen menestyneimpiä maita. Maata edustaa duo Alyona Alyona ja Jerry Heil kappaleella Teresa & Maria.

– Ukrainaa ei mielestäni voi jättää ikinä veikkauksissa ulos. Kappaleessa on vahva kertosäe, ja Ukrainassa on myös todella paljon taitoa lavaesitysten rakentamisessa, Pajala sanoo.

Miten käy Israelin?

Viisujen puhutuimpia maita on tänä vuonna Israel, jonka osallistumista on vastustettu Gazan sodan vuoksi. Maa lähettää kilpailuun Eden Golanin ja voimaballadin Hurricane. Se on muokattu versio October Rainista, jota pidettiin viittauksena Hamasin hyökkäykseen ja siten liian poliittisena.

Säikyttääkö Suomi konservatiivit?

– Jos Suomi ei pääse finaaliin, se on todella suuri pettymys. Kyllä se sillä tavalla on huomiota herättänyt. Se on myös jakanut tunteita, mikä on tällaisen huomiotalouden kannalta hyvä merkki, Mäkelä sanoo.