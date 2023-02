Tämä maa johtaa vuoden 2023 euroviisukappaleiden striimeissä – näin Suomen UMK-kappaleet sijoittuvat

Uuden Musiikin Kilpailun finaali kamppaillaan Turun Logomossa lauantaina 25. helmikuuta. Kilpailun voittaja edustaa Suomea vuoden 2023 Euroviisuissa Ison-Britannian Liverpoolissa toukokuussa. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Keira, Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Käärijä, KUUMAA ja Portion Boys.

MTV Uutiset seuraa UMK-finaalia lauantaina paikan päällä Logomossa.

Musiikkipalvelu Spotifyssa striimatuin vuoden 2023 UMK-kappale on Käärijän Cha Cha Cha, jota on kuunneltu tähän mennessä noin 3 600 000 kertaa. Toisena striimeineen on KUUMAA-yhtyeen Ylivoimainen, jota on kuunneltu palvelussa tähän mennessä noin 3 300 000 kertaa. Kolmantena on Keiran kappale No Business On The Dancefloor, jota on kuunneltu Spotifyssa noin 2 060 000 kertaa.

Moni maa on jo valinnut euroviisuedustajansa, ja suurin osa edustajista on myös jo julkaissut viisukappaleensa. Tällä hetkellä musiikkipalvelu Spotifyssa kaikkein striimatuin vuoden 2023 viisukappale on Italiaa edustavan Marco Mengonin biisi Due vite, jota on kuunneltu tähän mennessä yli 17 000 000 kertaa.

Toiseksi eniten striimejä on kerännyt Norjaa edustavan Alessandran viisukappale Queen of Kings, jota on kuunneltu Spotifyssa yli 15 500 000 kertaa. Kolmantena komeilee Tšekin edustaja Vesna, jonka viisukappaletta My Sister's Crown on kuunneltu yli 1 500 000 kertaa.

Striimejä vertaillessa tulee kuitenkin ottaa huomioon kappaleiden julkaisuajankohdat. Striimeillään johtava Italian viisukappale on julkaistu Spotifyssa 8. helmikuuta, kun taas Liettuan edustaja Monika Linkytėn kappale Stay on julkaistu liki viikkoa myöhemmin, 14. helmikuuta.

Tähän mennessä julkaistujen vuoden 2023 viisukappaleiden striimit jakautuvat seuraavasti:

Italia Marco Mengoni - Due vite, striimejä noin 17 400 000

Norja Alessandra- Queen of Kings striimejä noin 15 500 000

Tšekki Vesna- My Sister's Crown, striimejä noin 1 500 000

Espanja Blanca Paloma - EAEA, striimejä noin 1 300 000

Ukraina Tvorchi- Heart of Steel, striimejä noin 1 100 000

Belgia Gustaph- Because of You, striimejä noin 870 000

Tanska Reiley- Breaking My Heart, striimejä noin 630 000

Slovenia Joker Out- Carpe Diem, striimejä noin 430 000

Viro Alika - Bridges, striimejä noin 410 000

Ranska La Zarra - Évidemment, striimejä noin 260 000

Kroatia Let 3 - Mama ŠČ!, striimejä noin 210 000

Irlanti Wild Youth - We Are One, striimejä noin 207 000

Latvia Sudden Lights - Aijā, striimejä noin 177 000

Albania Albina & Familja Kelmendi - Duje, striimejä noin 156 000

Romania Theodor Andrei- D.G.T. (Off and On), striimejä noin 105 000

Liettua Monika Linkytė - Stay, striimejä noin 87 000