– Minulla on joka vuosi tämä sama tavoite, mutta koskaan se ei toteudu. Se on jo vähän sellainen meidän kaveriporukan yhteinen vitsi. Mutta kyllä nyt on pakko ottaa itseään niskasta kiinni ensi vuotta kohden. Jos tällä menolla elää elämäänsä, niin sitä ei tiedä, milloin se päivä koittaa... Käärijä vitsailee.