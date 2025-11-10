Käärijä vieraili Huomenta Suomessa ja kertoi avoimesti muun muassa painonnousustaan.
Käärijä vieraili Huomenta Suomessa maanantai 10. marraskuuta. Hänelle näytettiin klippi UMK:n ajoilta vuodelta 2023. Mies kiinnitti itse huomiota siihen, kuinka on muuttunut muutaman vuoden takaisesta haastatteluhetkestä.
Hän kertoo avoimesti, että on UMK:n jälkeen kerryttänyt noin 20 kiloa lisää painoa.
– Olin hoikka poika silloin. Syynä painonnousuun on varmasti ollut stressi, matkustelu ja istuminen. Siinä samaan aikaan tuli 30 vuotta ikää täyteen. Se on varmasti joku kolmenkympin juttu, että kroppa alkaa turpoamaan, Käärijä pohtii.
Hänen pitkän ajan tavoitteenaan on kiinnittää huomiota elintapoihinsa.