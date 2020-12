Suomi lupaa järjestää USA:n teknologia-ammattilaisille "kaiken mitä he tarvitsevat" 90 päivän ajaksi – seurasi tuhansien hakemusten vyöry

90 Day Finn -kampanja on suunnattu valikoiduille yhdysvaltalaisille teknologia-alan ammattilaisille. Hakuaika on päättynyt.

Paketti sisältää hakijalle ja tämän perheelle "punaisen maton" tervetuliaisedut eli käytännössä Helsinki Business Hub järjestää muun muassa asumisen, päivähoidon, koulun ja "kaiken mitä tarvitset". Valituille hakijoille paketti on ilmainen.

Kampanjan mainoksen mukaan ohjelma ei tähtää hakijoiden kukkarolle, vaan mielessä on pitkäkestoinen suhde.

"Oletko kyllästynyt lockdowneihin?"

The Guardianin artikkelin mukaan Helsinki Business Hub on saanut yli 5300 hakemusta.

– Emme ole monien muuttokohdelistojen kärkipäässä, mutta tiedämme että tänne tulevat ihmiset usein myös jäävät tänne, Helsinki Business Hubin Johanna Huurre sanoi The Guardianille.

– Maailmalla on valtava taistelu huippuosaajista, joten meidän täytyi olla luovia, Huurre jatkaa.

Huurre kertoo, että iso osa hakijoista on perheellisiä ja monet halusivat ainakin aluksi työskennellä etätöissä nykyiselle työnantajalleen. Lopuista hakijoista yli 800 oli yrittäjiä ja 60 sijoittajia. Mukana oli myös työtä etsiviä.

"Tarvitsemme osaajia"

The Guardian esittelee Suomen maana, josta on tullut Nokia, tekstiviesti, 5G ja Linux. Suomella kerrotaan olevan yli 6 miljardin euron arvoinen startup-verkosto, jossa on asukaslukuun suhteutettuna maailman eniten digitaalisille markkinoille pyrkiviä yrityksiä.