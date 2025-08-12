Toimittaja teki minuuteissa "radiohitin" – uskoisitko, että tämä on tehty tekoälyllä?

Toimittaja testasi, kuinka helppoa musiikin tekeminen on tekoälyllä. Lopputulos voi hämmästyttää.
Tekoälyn hyödyntäminen musiikin tekemisessä on kokenut vallankumouksen viime vuosina. Teoston kyselyssä melkein puolet musiikin tekijöistä kertoivat käyttävänsä tekoälyä työssään tavalla tai toisella.
Mutta miten käy, kun tavallinen tallaaja ryhtyy muusikoksi tekoälyn avulla?
Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Pyry-Jukka Peltomäki testasi, mitä kappaleen tekeminen vaatii. Peltomäki teetti sanoitukset ChatGPT:llä ja syötti ne sitten generatiiviseen musiikinteko-ohjelmaan Sunoon.
Parissa minuutissa ohjelma oli luonut usean eri vaihtoehdon. Lopputulos kuulostaa yllättävän aidolta.
– On se vähän pelottavaakin, Peltomäki toteaa.
Mitä mieltä asiantuntija on Peltomäen tekoälybiisistä? Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistaina musiikkituotannon ja -teknologian lehtori Julius Muranen kertoo, mistä voi tunnistaa tekoälyllä tehdyn kappaleen.
Katso artikkelin video: Näin näppärästi kuka tahansa voi tehdä kappaleen, jota ei tunnistaisi tekoälyn tekemäksi.