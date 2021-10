Yhdysvaltalaisperhe muutti Suomeen kolmeksi kuukaudeksi – yksi asia yllätti: "Teidän pitäisi opetella kehuskelemaan"

90 Day Finn -ohjelma on ulkomaalaisille teknologiaosaajille suunnattu kampanja, jonka ideana on ollut houkutella Suomeen huippuammattilaisia maailmalta ja tarjota heille mahdollisuutta asua Helsingissä kolmen kuukauden ajan.

Ohjelman tavoitteena on löytää keinoja, joilla ulkomaalaisia osaajia, yrityksiä ja investointeja saataisiin houkuteltua Suomeen.

Takana on nyt siis kaksi kolmasosaa kokemuksesta, mutta kuinka se on sujunut?

"Onneksi maitopurkissa oli lehmän kuva kyljessä"

Kuinka aikanne Suomessa on oikein sujunut? Tätä on kysytty yhdysvaltalaiselta Sean Carrilta ja hänen tshekkiläiseltä vaimoltaan Ladi Carrilta nyt jo niin monesti, että kyllästymisen uskoisi olevan lähellä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt tämän pariskunnan kohdalla.

– Me rakastamme Suomea! Muuttomme Yhdysvalloista Suomeen oli todella helppo, sillä meitä autettiin löytämään asunto, poikamme sai helposti koulupaikan ja pääsimme verkostoitumaan paikallisten kanssa 90 Day Finn -ohjelman kautta, Ladi toteaa.

Yllättävä ylistys suomalaiselle ruoalle

Miten elämä Suomessa sitten eroaa Yhdysvalloista? Kysymystä ei edes ehdi esittää loppuun asti, kun vastaus on jo selvillä.

– Suomi on toimiva maa. Otetaan esimerkiksi julkinen liikenne: junat, metrot, kaupunkipyörät. Kaikki vain toimii. Olemme asuneet monissa suurkaupungeissa Yhdysvalloissa, eikä missään ole ollut näin hyvin toimivaa julkista liikennettä.

Esimerkiksi huippukokki Gordon Ramsay on kuvaillut suomalaisen ruoan olevan sontaa. Siihen lausuntoon tämä pariskunta ei yhdy.

Suomalaiset ovat nöyrää kansaa

Molempien mukaan Suomi ja erityisesti suomalaiset ovat olleet lunastaneet erityisen paikan heidän sydämissään. Kuvailua sisäänpäinkääntyneistä suomalaisista he eivät tunnista.

– Mielenkiintoisinta on ehkä ollut huomata se, kuinka nöyriä suomalaiset ovat. Vaikka asiat olisivat mahtavasti, suomalaiset saattavat silti kysyä meiltä, että kertokaa nyt miten huonoja me olemme verrattuna muihin. Kysymyksiin on jo lähtökohtaisesti upotettu oletus siitä, että muut ovat asioissa parempia, Sean naurahtaa.