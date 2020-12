Pikavippifirmat saivat Business Finlandin koronatukea – jättikorolla varustettuja luottoja myynyt yritys sai valtiolta 100 000 euroa

Talouselämä uutisoi viime viikolla , että joukko pikavippejä tarjoavia ja markkinoivia yrityksiä on saanut Business Finlandilta koronatukia.

Tuettujen yritysten joukossa on myös Business Finlandilta 100 000 euroa saanut Euro24 Finance Oy, jonka Euro24.fi-sivustolla tarjotaan pikavippejä.

Euro24 Finance on ollut kuluttaja-asiamiehen huomion kohteena. Kyseessä on ollut 2 000 euron tililuotto, jota yhtiö on myöntänyt ennen viime vuonna voimaan astunutta korkokattoa.