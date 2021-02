Kanadalainen Fernando haaveilee lastensa pääsystä maailman parhaaseen kouluun – hän on yksi 16 huippuosaajasta, jotka valittiin koejaksolle Suomeen

Helsinki Business Hub on houkutellut Suomeen 16 teknologian huippuosaajaa 90 päivää kestävälle ”Tutustu Suomeen”- jaksolle. Heille järjestetään siksi ajaksi muun muassa asunto ja tarvittaessa myös lapsille koulupaikat.

Kokeilu on 90 päivän mittainen. Osallistujat eivät saa rahaa, mutta heitä autetaan käytännön järjestelyissä kuten asunnon hankkimisessa.

– Osa halusi kerrostaloasunnon keskustasta, osa omakotitalon lähempää luontoa. Asuminen on Suomessa halvempaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mikä oli monelle positiivinen yllätys.

Ferrer toivoo Suomen avaavan ovia myös EU:n markkinoille

– On osallistujia, jotka etsivät sopivaa paikkaa yritykselle ja haluavat kenties laajentaa toimintaa muuallakin Euroopassa. On myös niitä, jotka tulevat 90 päiväksi. Se ei ole ollenkaan huono vaihtoehto, sillä he kertovat toivottavasti Suomesta eteenpäin muille, Huurre sanoo.