Suomi toimittaa Ukrainalle 55,6 miljoonalla puolustustarvikeapua

Suomi on päättänyt toimittaa Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua, kertoo puolustusministeriö. Tasavallan presidentti on hallituksen esityksestä päättänyt järjestyksessään kymmenennestä Ukrainalle lähetettävästä apupaketista. Tuoreimman lähetyksen arvo on tiedotteen mukaan 55,6 miljoonaa euroa.