Suoratoistopalveluilta saadut maksut ohjattaisiin kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon tukemiseen.

Hallitus on asettanut työryhmän suoratoistopalvelujen maksuvelvoitteen valmisteluun, kertoivat liikenne- ja viestintäministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö maanantaina. Suomen on tarkoitus alkaa kerätä suoratoistopalveluja tuottavilta toimijoilta maksua, jonka tuotot ohjattaisiin kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon tukemiseen.

Asian taustalla on EU-lainsäädännön muutos, joka mahdollistaa maksuvelvoitteen asettamisen suoratoistopalveluille. Velvoite on jo käytössä 17 EU-maassa, mukaan lukien Tanskassa ja Norjassa.

Hallituksen esitys lainsäädännöstä on tarkoitus antaa ensi vuoden aikana.

Elokuva-ala on ollut viime aikoina koetuksella hallituksen alalle kohdistamien leikkausten vuoksi. Alun perin budjettiriihessä päätettiin 7,8 miljoonan euron leikkauksista taiteen ja kulttuurin avustuksiin, joista suurin osa kohdistui elokuva-alaan.

Viime maanantaina eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä leikkaussumma kuitenkin pieneni ja oli enää noin 5,5 miljoonaa euroa.