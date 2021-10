Kulttuuriin, liikuntaan ja tieteeseen yli 40 miljoonan leikkaukset – ministeri Kurvinen ennakoi työpaikkojen vähenevän

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, miten rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Summa on kaikkiaan 43 miljoonaa euroa.

– Luvut ovat suuria, ja se tulee tarkoittamaan, että kaikille opetus- ja kulttuuriministeriön edunsaajilla rahoitus ensi vuodelle vähenee ja he joutuvat toimintaansa karsimaan, Kurvinen sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on hyvä asia, mutta ihan ilmaiseksi tämä ei tule, hän luonnehti ongelmapelaamisen suitsimista.

Hallituspuolueet pohtivat rahapelituottoja saaneiden tahojen tulevaa rahoitusta parhaillaan erillisessä työryhmässä, jolla on työaikaa joulukuulle asti. Ryhmällä on oma seurantaryhmänsä, jossa kaikilla eduskuntapuolueilla on edustus.