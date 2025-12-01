Salkkarit-joulukalenterin ensimmäisessä luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti. Kalenterissa nähdään poisleikattuja kohtauksia ja blooperseja.
Ensimmäisessä luukussa 1. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4634. Kohtauksessa Kalle ja Petri syövät makkaraleipää.
– Voi kulta, olen tosi pahoillani. Siitä, että teidän välit Ismon kanssa paheni entisestään mun takia, Petri aloittaa keskustelun.
– Nyt lopeta heti! Et missään tapauksessa saa syyttää itseäsi tästä. Tää on ihan puhtaasti isän sekoiluja, Kalle vastaa.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!