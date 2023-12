Suomesta on tulossa pojille luokkayhteiskunta – eläkepomo MTV:lle: Ilman koulutusta jäävälle pojalle yhteiskunta on kylmä

– Tänä päivänä ilman koulutusta perheen perustaminen, lasten saaminen on riippuvaista, siitä, mikä koulutustausta on. Ilman koulutusta jäävälle pojalle suomalainen yhteiskunta on aika kylmä, Murto sanoo MTV:n Uutisextrassa.

– Kyllä tämä riippuvuus koulutuksesta on voimistunut. Se on olemassa myös naisilla, muttei niin voimakkaana. Mikä on koulujärjestelmässä vikana, kun se tiputtaa erityisesti poikia pois. Inhimillinen ja yhteiskunnallinen hinta siitä on kova, Murto toteaa.