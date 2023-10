Luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt, kertoo valtioneuvoston teettämä kysely

Luottamus tulevaisuuteen on hiljalleen heikentynyt syksyn aikana, selviää valtioneuvoston kanslian teettämästä Kansalaispulssi-kyselystä. Kuitenkin valtaosa vastaajista suhtautuu tulevaisuuteen yhä joko erittäin luottavaisesti tai melko luottavaisesti. Uusimmassa kyselyssä luottamuksessa on selkeä ero vastaajan tulotason mukaan. Pienituloisista terveydenhuoltojärjestelmään luottaa 53 prosenttia, kun hyvätuloisten joukossa luku on 71 prosenttia. Keskituloisista terveydenhuoltojärjestelmään luottaa 65 prosenttia.

Tämän vuoden kuluessa luottamus terveydenhoitojärjestelmään on laskenut. Välillä on luottamuksessa terveydenhuoltoon pientä nousua, mutta trendi on laskusuuntainen. Uusimmassa kyselyssä luottamuksessa on selkeä ero vastaajan tulotason mukaan. Pienituloiset luottavat terveydenhuoltojärjestelmään hyvätuloisia harvemmin.