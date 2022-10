Suomi tarvitsee puoli miljoonaa suomalaista lisää – kouluttamattomat miehet huolettavat eläkepomo Risto Murtoa: "Sitä kautta tulee parisuhteita, elämänhallintaa ja lapsia"

– Vanheneminen ja työväestön pieneminen tulee vaikuttamaan meihin hyvin syvällisesti. Politiikan teon kannalta isoin kysymys on, miten käy meidän hyvinvointivaltiomme. Ja olen huolissani siitä, kuinka paljon me ulosmittaamme meidän hyvinvointivaltiotamme meidän nuorten näkökulmasta, sanoo Murto.

Suomen suunnan on käännyttävä, siihen tarvitaan muun muassa väestönkasvua, mutta esimerkiksi Suomen syntyvyys on ollut laskussa jo vuosia. Pohjoismaisittain Suomi ei kuitenkaan tee poikkeusta. Syntyvyys pitäisi saada nousuun, mutta siihen ei voida politiikan keinoin vaikuttaa, tämän myöntää Murtokin. Sen sijaan hän on hyvin huolissaan nuorista miehistä.

– Lapsettomuudesta on tullut erityisesti miesten kohdalla luokkakysymys. Jos mies on korkeasti koulutettu, hänellä on yleensä myös parisuhde ja lapsia. Jos hän on peruskoulun varassa, lapsien lukumäärä jää huomattavasti alhaisemmaksi, sanoo Murto.