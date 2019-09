Kommentti: Syntyvyys romahti ja Suomi on näivettymisen tiellä – nyt tarvitaan hyvinvointivaltion puolustusselonteko!

Mitä tapahtuu, kun hoidettavia vanhuksia on koko ajan enemmän ja hyvinvointivaltion palveluja rahoittavia veronmaksajia rutkasti vähemmän? Synnytystalkoot ja -tonnit iskeytyivät poliittiseen puheeseen.

Sen jälkeen koko teema katosi. Yhtä nopeasti kuin puhe kestävyysvajeesta, johon alhaisella syntyvyydellä ja ikääntyvien nopealla kasvulla on selvä yhteys.

Lapset eivät synny pakottamalla

Ensimmäiseksi katse kääntyy nuoriin. Siksi on syytä sanoa painokkaasti, että pakottamalla ja syyllistämällä lapsia ei Suomeen tule. Lapsia ei hankita, niitä saadaan.

Syitä lapsikatoon voi listata useita. Epävarma maailma, sopivan kumppanin puute, kallis asuminen, kaukana olevat suvun tukiverkot, kiinnostava ura, pitkät opinnot, silpputyö, pelkkää ankeutta korostava puhe perhe-elämästä. Suomessa on myös iso joukko ihmisiä, joille lapsettomuus on tietoinen valinta ja siihen on myös oikeus.