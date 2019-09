Suomessa pyöritellään peukaloita, kun muut Pohjoismaat ovat ryhtyneet tositoimiin väestökehityksen parantamiseksi – "Enää ei ole aikaa siirtää ikäviä päätöksiä hallituskaudelta toiselle"

Suomen väestökehitys on ollut maanantain kuumimpia puheenaiheita kaikissa medioissa. Huolenaihe ja mediahuomio ovat aiheellisia, sillä Tilastokeskuksen tuoreet tilastot kertovat karua kieltä suomalaisten tulevaisuudesta: Kansa ikääntyy, mutta jälkikasvua ei ole eikä tule.

Historian surkeimmat luvut



Aluetutkija Timo Aron mukaan Suomen tämänhetkinen tilanne on jokseenkin verrannollinen Italian tai maailmanlaajuisella tasolla Japanin tilanteeseen.

– Näin alhaisia lukemia ei ole ollut aikaisemmin meidän historiamme aikana. Me lähestymme eteläeurooppalaisia lukemia tässä suhteessa, Aro kuvailee.

Kerrannaisvaikutukset voimistuvat

– Sitä (väestökehitystä) ei ole mahdollista pysäyttää. Tämä kehitys on ollut aika pitkään tiedossa, mutta meidän yhteiskuntamme tai palvelumme eivät ole varautuneet siinä mittakaavassa kuin pitäisi, Aro toteaa.

Suomi jäljessä muita Pohjoismaita

Jotta Suomen väestökehitystä voitaisiin parantaa, joko syntyvyys on saatava huomattavasti paremmalle tasolle tai sitten koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä radikaalisti.

– Meillä on todella paljon sellaisia kitkatekijöitä, jotka muut Pohjoismaat ovat onnistuneet taklaamaan jo kymmenen, viisitoista, kaksikymmentä vuotta sitten. Meillä on valtava etumatka siinä, että Suomi olisi houkutteleva, kiinnostava, vetovoimainen maa. Tämä työ on kaikki meillä edessä, Aro kertoo.