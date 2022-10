Tiedeministeri Honkonen MTV Uutisille oppimistulosten luisusta: "Peruskoulu on rikki"

"Peruskoulu on rikki. Ei voi olla niin, että sieltä valmistuu nuoria, joilla ei ole kunnon luku- ja kirjoitustaitoa."

Hälyttävää on myös se, että ministeriöstä ollaan sellaisessä käsityksessä, että kukaan Suomessa ei tiedä, mistä oppimistulosten jatkuva lasku oikein johtuu.

"Hypoteesien esittäminen varmennettuina selityksinä on tässä tilanteessa erityisen vaarallista"

– Tästä voi esittää monenkinlaisia arvioita ja se on pitkän keskustelun aihe. Vaarana on ennen kaikkea se, että kuvitellaan tietävämme enemmän kuin tiedetään. Hypoteesien esittäminen varmennettuina selityksinä on tässä tilanteessa erityisen vaarallista.