Suomessa vieraileva merenkulkupomo käärmeissään laivaiskuista: "Olemme sivullisia uhreja"

– Reittejä on uudelleenohjattu kulkemaan Afrikan Hyväntoivonniemen ympäri. Liikenne Suezin kanavassa on vähentynyt noin 60 prosentilla viime vuosiin verrattuna, kertoo YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n pääsihteeri Arsenio Dominguez Velasco MTV Uutisille.

"Olemme sivullisia uhreja"

– Turvallisuus on merellä kaikkein tärkeintä. Merenkulun vapaus on säilytettävä ja tilannetta Punaisella merellä on pystyttävä rauhoittamaan. On valitettavaa, että olemme sivullisia uhreja. Merenkulkijat eivät ole syy näihin ongelmiin eivätkä he voi suoraan vaikuttaa, Dominguez sanoo.